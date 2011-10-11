Дальневосточный Центр судостроения и судоремонта начал строительство танкеров

На сегодняшний день получены чертежи и начато строительство. Основная часть работы придется на завод «Звезда». В новом корпусообрабатывающем цехе завода «Звезда» будет размещена технологическая цепочка полного цикла. Проект позволит производить из листов металла все секции корпуса танкера в одном помещении. Общая площадь судостроительного цеха из 5 пролетов на заводе «Звезда» составит почти 57 тыс. квадратных метров. Второй подрядчик в лице НСРЗ займется строительством днищевых секций танкеров, что составляет около 5% от общего объема работ.