«ДельтаЛизинг» переименована в «Сименс Финанс»

«Сименс» предоставил нам финансовую стабильность, уважаемое имя и лидирующий на международном рынке бренд, которые мы объединили с высококвалифицированной командой финансистов, знанием местного рынка, с высокими стандартами сервиса и технологическими ноу-хау. Соединение этих факторов позволяет нам стать еще более надежным партнером для существующих клиентов, а также войти в новые сферы бизнеса, такие как энергетика, здравоохранение и индустрия», - заявил генеральный директор ООО «Сименс Финанс» Олег РАКИТСКИЙ.