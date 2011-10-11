Депутаты Владивостока скорректировали аренду

- У нас есть полномочия отрегулировать величину арендной платы, изменяя коэффициенты, - отметила Марина Ломакина. - Поэтому депутаты совместно с представителями администрации города и бизнеса провели детальный анализ изменения арендной платы за земельные участки различных групп видов разрешенного использования и сделали расчеты корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю. Все хотели найти компромисс, который позволял бы обеспечить наполняемость бюджета и в то же время - поддержать бизнес, чтобы он мог оставаться рентабельным. Все лето мы работали над этим документом, просчитывали, как изменение того или иного коэффициента будет отражаться на работе каждого конкретного предприятия и городского бюджета. В итоге был разработан настоящий проект решения Думы, который предусматривает новые величины корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке. По сравнению с 2009 и 2010 годами арендная плата увеличится, но не в разы, а в среднем на 30-35%, - сообщила Марина Ломакина.