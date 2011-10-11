Дорога к терминалу владивостокского аэропорта "Кневичи" уже эксплуатируется

Эта магистраль является частью комплексного федерального проекта по подготовке к проведению во Владивостоке саммита АТЭС-2012. Именно она предназначена для выезда из аэропорта на автодорогу М-60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток. Стоимость строительно-монтажных работ составила 459, 8 млн рублей. Новая дорога сделана из цементобетона, ее протяженность почти два километра. Ширина проезжей части – 15 метров. Расчетная скорость движения – 120 км/ч.