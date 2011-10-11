ЕБРР предоставит Азиатско-Тихоокеанскому Банку кредит в размере 1,2 млрд рублей на пять лет

Совет директоров ЕБРР утвердил предоставление кредита на финансирование малого и среднего бизнеса для Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) в размере 1,2 млрд рублей на срок 5 лет.
Ранее Азиатско-Тихоокеанским Банком уже было привлечено долгосрочное финансирование на общую сумму 2,22 млрд рублей от Международной финансовой корпорации (IFC) и ОАО «МСП Банк» на срок от 3 до 7 лет для целей кредитования МСБ, подтверждающее статус АТБ как участника федеральных программ, так и надежного партнера государственных финансовых институтов и социально ответственных предприятий.
«Бизнесмены по-прежнему говорят о дефиците долгосрочных кредитов, что ограничивает возможности инвестирования в основной капитал, тормозит модернизацию производства. Кредиты сроком до 7 лет решают данные проблемы, позволяя предприятиям синхронизировать сроки окупаемости проектов со сроками кредитования. Четкая и прозрачная система оценки рисков с учетом стандартов ЕБРР позволяет реализовать в АТБ сделки в короткие сроки. Простота и оперативность вкупе с длинными деньгами - вот качества кредитов, востребованных рынком», - прокомментировал данную новость директор департамента по работе с корпоративными клиентами АТБ Максим СОЛДАТОВ.