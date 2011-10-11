ЕБРР предоставит Азиатско-Тихоокеанскому Банку кредит в размере 1,2 млрд рублей на пять лет

«Бизнесмены по-прежнему говорят о дефиците долгосрочных кредитов, что ограничивает возможности инвестирования в основной капитал, тормозит модернизацию производства. Кредиты сроком до 7 лет решают данные проблемы, позволяя предприятиям синхронизировать сроки окупаемости проектов со сроками кредитования. Четкая и прозрачная система оценки рисков с учетом стандартов ЕБРР позволяет реализовать в АТБ сделки в короткие сроки. Простота и оперативность вкупе с длинными деньгами - вот качества кредитов, востребованных рынком», - прокомментировал данную новость директор департамента по работе с корпоративными клиентами АТБ Максим СОЛДАТОВ.