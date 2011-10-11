ЕВРАЗ продвинет «Тимир»

В Якутске состоялось заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА». Как отметил присутствовавший на заседании президент Республики Саха(Якутия) Егор БОРИСОВ, «заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» впервые за всю историю компании проходит в Якутске, и этот факт как нельзя лучше иллюстрирует то обстоятельство, что АЛРОСА по-прежнему считает себя прежде всего якутской компанией и каким-либо образом дистанцироваться от республики не собирается», – сообщает сайт главы Якутии.
Наблюдательный совет утвердил уточненные сводный бюджет и инвестиционный бюджет АК «АЛРОСА» на 2011 год. Необходимость этого возникла в связи с повышением эффективности продаж алмазов и бриллиантов, изменением параметров среднегодового обменного курса доллара США к рублю. Помимо этого поводами для пересмотра бюджетов стали увеличение заработной платы работников и связанных с этим страховых взносов во внебюджетные фонды, увеличение ремонтной деятельности основного производства, решение о степени участия стратегических инвесторов в проектах ОАО «Севералмаз» и ОАО «ГМК «Тимир», ряд других факторов.
Досье "ДК"
В соответствии с уточненным сводным бюджетом на 2011 год добыча алмазов по группе «АЛРОСА» должна составить 34438 тыс. карат, выручка от продаж алмазов и бриллиантов – $5015 млн. Чистая прибыль по РСБУ АК «АЛРОСА» возрастает на 16854,6 млн руб. и составит 27396,8 млн руб.
Наблюдательный совет утвердил «Программу инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» на период 2011-2018 гг.»., а также отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций компании номинальной стоимостью 0,5 рубля в количестве 7 364 965 630 штук.
Одним из самых дискуссионных на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» стал вопрос о привлечении стратегического инвестора в проект по освоению железорудных месторождений в Южной Якутии (ОАО «ГМК «Тимир»). В итоге было принято решение одобрить привлечение в качестве стратегического партнера по реализации проекта «Тимир» компании ЕВРАЗ, которая на сегодняшний день является одной из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний мира, основной вид деятельности которой добыча, обогащение и переработка железной руды.
Участие ЕВРАЗ в проекте по освоению железорудных месторождений Южной Якутии позволит значительно снизить инвестиционные затраты компании АЛРОСА, сообщает сайт президента Якутии. Немаловажным является и тот факт, что непосредственное участие в разработке месторождений специалистов ЕВРАЗ позволит на более высоком профессиональном уровне подойти к процессу добычи железной руды.
Снизить инвестиционную нагрузку на обе компании позволит решение разбить проект по освоению железорудных месторождений Южной Якутии на временные этапы. На первом этапе планируется начать освоение самого удобного с точки зрения размещения инфраструктуры месторождения «Таежное», на котором будет построен первый горно-обогатительный комбинат. Следом начнутся работы на других месторождениях Южной Якутии, после чего станет возможным строительство горно-металлургического комбината.