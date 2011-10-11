ЕВРАЗ продвинет «Тимир»

Одним из самых дискуссионных на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» стал вопрос о привлечении стратегического инвестора в проект по освоению железорудных месторождений в Южной Якутии (ОАО «ГМК «Тимир»). В итоге было принято решение одобрить привлечение в качестве стратегического партнера по реализации проекта «Тимир» компании ЕВРАЗ, которая на сегодняшний день является одной из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний мира, основной вид деятельности которой добыча, обогащение и переработка железной руды.