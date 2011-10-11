Федеральной программе Дальнего Востока снова обещают денег

Предполагается, что средства пойдут на социальные объекты, ЖКХ и строительство автомобильных дорог. В Хабаровском крае будет увеличено финансирование на строительство Тунгусского водозабора, дороги «Хабаровск – Лидога – Ванино», возведение моста через протоку Амурская на о. Большой Уссурийский, на развитие водопроводной сети Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В Амурской области средства пойдут на берегоукрепительные работы набережной р. Амур в Благовещенске, строительство мусороперерабатывающего комплекса. В Магаданской области – на строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в Магадане и автодороги «Палатка – Кулу – Нексикан», в Сахалинской области – на реконструкцию систем водоснабжения и теплоснабжения в Долинске, строительство автодороги «Южно-Сахалинск – Оха», в ЕАО – на реконструкцию автодороги «Облучье – с. Пашково».