Финны и японцы хотят встроить Приморье в логистику

- Россия для нас - один из трех наших самых важных торговых партнеров, - подчеркнул посол Финляндии в России Матти АНТТОНЕН. – Но в основном наши люди работают до Урала. Хотя Дальний Восток нам тоже интересен. Мы знаем, что Япония тоже важный партнер для Дальнего Востока. Мы решили объединить усилия с японскими компаниями, которые хорошо знают логистику и особенности Дальнего Востока России.