Где и как в Приморье перепрограммировать многотарифный электросчетчик

Вступившие в силу Федеральный закон №107 от 03.06.2011 г. «Об исчислении времени» и постановление правительства №725 от 31.08.2011 г. «О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах», с текущего года отменяют перевод часов на зимнее время. В связи с этим установленные ранее многотарифные приборы учета с автоматическим переходом на зимнее/летнее время (указано в акте программной конфигурации прибора) подлежат перепрограммированию в срок до 30 октября 2011 года.
Для этого вам нужно снять прибор, обратившись к электрику организации, управляющей многоквартирным домом. Владельцы частных домов могут обратиться в любую специализированную организацию, производящую электромонтажные работы.
После нужно принести счетчик на перепрограммирование в специализированную организацию (территориальную сетевую организацию, ООО «Адон», ООО «Энергосфера» - офисы во Владивостоке, Находке и Уссурийске, ООО «Электроавтоматика», ООО «Энергоучет», ООО «Электросервис»). Затем вновь установить счетчик на место, обратившись в те же организации, которые демонтировали электросчетчик, и заказать в ближайшем абонентском пункте Дальэнергосбыта повторную опломбировку счетчика (бесплатно).
О факте снятия счетчика обязательно проинформируйте Дальэнергосбыт, сообщив последние показания прибора. Специалисты энергокомпании поставят необходимую отметку в карточке лицевого счета абонента, чтобы начисления производились исходя из среднесуточного потребления предыдущих периодов.
Также специалисты ООО «Адон», ООО «Энергосфера», ООО «Электроавтоматика», ООО «Энергоучет», ООО «Электросервис» могут приехать по вызову к вам домой и на месте перепрограммировать счетчик. После изменения программы необходимо предоставить акт программной конфигурации в ближайший абонентский пункт Дальэнергосбыта.
В зависимости от типа счетчика при перепрограммировании может быть нарушена пломба территориальной сетевой организации или Дальэнергосбыта. Незамедлительно сообщите о таком факте в Дальэнергосбыт и затем сделайте заявку на повторную опломбировку в обслуживающую сетевую организацию или Даль-энергосбыт.
В г. Владивостоке, г. Спасске-Дальнем, г. Уссурийске и п. Кавалерово специалисты Дальэнергосбыта могут перепрограммировать прибор учета обратившегося абонента, если первичное программирование осуществлял Дальэнергосбыт. Снятый счетчик у вас примут с 8:00 до 16:45 по следующим адресам: г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8; г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 22; г. Уссурийск, ул. Суханова, 55-а; п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 96. Здесь же можно заказать услугу по установке прибора учета с одновременной опломбировкой (стоимость - 391,64 рубля).