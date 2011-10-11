Где и как в Приморье перепрограммировать многотарифный электросчетчик

Вступившие в силу Федеральный закон №107 от 03.06.2011 г. «Об исчислении времени» и постановление правительства №725 от 31.08.2011 г. «О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах», с текущего года отменяют перевод часов на зимнее время. В связи с этим установленные ранее многотарифные приборы учета с автоматическим переходом на зимнее/летнее время (указано в акте программной конфигурации прибора) подлежат перепрограммированию в срок до 30 октября 2011 года.