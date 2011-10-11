Хабаровский аэропорт будет превращен в многофункциональный AirСity

Перспективы авиаузла в Хабаровске были признаны предпочтительными, и корейская корпорация "Международный аэропорт Инчхон" отказалась от идеи предметного участия в становлении воздушного порта Владивостока
- Наша задача - создание узлового аэропорта на Дальнем Востоке, который откроется миру, подобно тому, как самолет взмывает в небо! Это новый образ будущего международного аэропорта Хабаровск, - так начал презентацию на V ДМЭФ мастер-плана развития Хабаровского аэропорта директор по развитию бизнеса за рубежом корпорации «Международный аэропорт Инчхон» Ки Беом ЯНГ.
Около 5 лет назад в Хабаровске была представлена базовая концепция развития аэропорта. В ее рамках и разработан мастер-план, являющийся детализацией концепции, за ним последует разработка конкретных проектов строительства отдельных объектов и начало их сооружения. Стоит отметить, что в тендере на разработку мастер-плана участвовали несколько крупнейших профильных компаний. Как рассказал «ЗР» председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК, предпочтение «Инчхону» было отдано в силу нескольких основополагающих преимуществ. Компания владеет аэропортом Инчхон, в течение ряда лет признаваемого экспертами лучшим в мире. Она работает в регионе юго-восточной Азии и отлично знает его специфику, что необходимо находящемуся рядом аэропорту Хабаровска, стремящемуся также стать частью пространства авиаперевозок в этом районе мира.
- Кроме того, мы искали не только консультанта, способного нарисовать картину развития, но и партнера, который бы вместе с нами созданный план реализовывал, - говорит Константин Басюк.
Корейская государственная корпорация «Международный аэропорт Инчхон», берясь за разработку мастер-плана, обещала, в случае подтверждения для себя перспектив развития аэропортового предприятия в Хабаровске, войти в состав акционеров ОАО «Хабаровский аэропорт», что и произошло. В 2011 году было объявлено не только о завершении работы над планом, но и о покупке 10% акций российской компании. Стоит отметить, что
это первый опыт корейской госкорпорации по вхождению в бизнес за рубежами своей страны.
Ки Беом Янг отмечает, что на протяжении последних 10 лет показатели пассажиро- и грузопотока аэропорта Хабаровск росли в среднем на 7,5% в год. В 2010 году аэропортом обслужено 1,46 млн пассажиров и около 25 тыс. тонн грузов.
- Это говорит о том, что, несмотря на устаревшую инфраструктуру, у аэропорта Хабаровск есть потенциал для дальнейшего роста авиационных перевозок. Мы ожидаем, что аэропорту удастся заполучить репутацию главного узлового аэропорта Дальнего Востока, - раскрывает карты господин Янг.
Вместе с возможностью приобретения акций Хабаровского аэропорта корейцы рассматривали и эффективность вхождения в акционерный капитал аэропорта во Владивостоке. Но директор по развитию бизнеса за рубежом корпорации «Международный аэропорт Инчхон» сообщил «ЗР», что в результате перспективы авиаузла в Хабаровске были признаны предпочтительными, и корпорация отказалась от идеи столь же предметного участия в становлении воздушного порта Владивостока.
Мастер-план разбивает развитие аэропорта в Хабаровске на 3 этапа. По расчетам корейских экспертов, к 2020 году, когда должна закончиться реализация 1 этапа, пассажиропоток аэропорта будет равняться 2,5 млн пассажиров, грузопоток - 50 тыс. тонн. А к 2030 году, когда закончится 2 этап, пассажиропоток достигнет 4 млн пассажиров в год, грузопоток - 74 тыс. тонн.
На окончательном этапе, за границами 2030 г., аэропорт будет готов обслужить пассажиропоток в 10 млн человек.
Правда, Ки Беом Янг оговаривается, что прогноз спроса на воздушные перевозки рассчитан с учетом, что федеральные, региональные и муниципальные власти выполнят свои долгосрочные планы по развитию региона, будут реализованы федеральные целевые программы.
Стратегии развития предполагают превращение Хабаровского аэропорта в многофункциональный AirСity, где, помимо основных функций обслуживания авиаперевозок, предприятие будет выполнять множество других бизнес-действий, в числе которых выделяются создание зон логистики, крупных коммерческих объектов, зон технического обслуживания воздушных судов, зон свободной торговли.
Уже на 1 этапе в Хабаровске будет построен новый объединенный пассажирский терминал внутренних и международных линий, площадью 32 тыс. кв метров. Откроется новый цех бортового питания с возможностью выпуска более 4,7 тыс. комплектов питания в сутки. Появится 3-полосная дорога, фронтальный подъезд и автостоянка на 1050 мест. Впрочем, все это будет иметь смысл, если в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» произойдет реконструкция ВПП-1, усиление отдельных участков перрона, продление и строительство новых скоростных рулежных дорожек аэродрома.
Стоит отметить, что, несмотря на отказ корейских партнеров от совместного развития и аэропорта Владивостока, Константин Басюк, владеющий пакетом акций и этого предприятия, оценивает его перспективы довольно высоко. Еще в 2009 году компания «Люфтганза консалтинг» по заказу акционеров провела исследования возможностей взаимодополняемости двух восточных воздушных портов. В полученных рекомендациях четко сказано, что необходимо развивать оба аэропорта. Хабаровск, исходя из своего местоположения, состояния аэродромной инфраструктуры, погодных условий должен стать дальневосточным стыковочным узлом, местом обслуживания пассажиропотоков, идущих внутри Дальневосточного федерального округа. У Владивостока – другое естественное преимущество, он максимально приближен к активно растущим странам южной части тихоокеанского бассейна. В этой точке есть смысл делать ставку на развитие обслуживания международных линий. Впрочем, для реализации данной концепции развития владивостокского авиаузла государство должно принять ряд решений, облегчающих пограничные режимы для входа в воздушное пространство зарубежных авиакомпаний, для нахождения в аэропорту иностранных пассажиров, - создать зону «открытого неба».
Есть у Константина Басюка, создавшего специальную компанию по управлению аэропортовыми активами на Дальнем Востоке, планы вовлечения в свою структуру мощностей аэропортов Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.
- С нашей точки зрения, объединение управлением крупных дальневосточных аэропортов может дать положительный эффект для развития всего рынка авиаперевозок на востоке страны, - говорит Басюк. - Аэропорт Южно-Сахалинска стоит в программе приватизации, и мы рассматриваем для себя возможность участия в аукционе. В Петропавловске-Камчатском аэропорт передается из ведения федеральной власти на краевой уровень, мы налаживаем рабочие контакты с региональными властями, предлагаем свои возможности в инвестировании объекта и видим ответную заинтересованность.