Хабаровский аэропорт будет превращен в многофункциональный AirСity

Около 5 лет назад в Хабаровске была представлена базовая концепция развития аэропорта. В ее рамках и разработан мастер-план, являющийся детализацией концепции, за ним последует разработка конкретных проектов строительства отдельных объектов и начало их сооружения. Стоит отметить, что в тендере на разработку мастер-плана участвовали несколько крупнейших профильных компаний. Как рассказал «ЗР» председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК, предпочтение «Инчхону» было отдано в силу нескольких основополагающих преимуществ. Компания владеет аэропортом Инчхон, в течение ряда лет признаваемого экспертами лучшим в мире. Она работает в регионе юго-восточной Азии и отлично знает его специфику, что необходимо находящемуся рядом аэропорту Хабаровска, стремящемуся также стать частью пространства авиаперевозок в этом районе мира.