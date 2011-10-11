Инвестпрограмма «РАО ЭС Востока» дополнена тремя новыми проектами

Финансировать свою инвестпрограмму «РАО ЭС Востока» будет почти полностью за счет доходов, полученных от продажи весной этого года пяти сбытовых компаний ОАО «РусГидро (сумма сделки составила 7,83 млрд рублей). В пресс-релизе «РАО ЭС Востока» указано, что совокупно собственные средства, направляемые на инвестиции в 2011 году, составляют 7 млрд 108,7 млн рублей. При этом средства федерального бюджета составят 746,2 млн рублей, тогда как ранее предполагалась сумма в 1 млрд рублей.