Итоги ДМЭФ: В отношении Дальневосточного региона усиливается только поток пафосных слов

В целом чувствовалось некоторое непонимание со стороны федеральных чиновников градуса переживаний своих региональных коллег. Чего, вроде, надо? Проблемы-то решаются. Вот есть кадровый голод, недостаток квалифицированных специалистов – так мы вам Федеральный университет организовали. Не решает всех проблем – не важно, решение нами принято, а остальное – сами, своими силами и средствами. На свои силы регионы призывали больше рассчитывать и в вопросах поиска инвестиций. А меры возможного федерального налогового стимулирования для инвесторов могут найти свое отражение в разрабатываемой сейчас Минрегионразвития программе развития ДВ на долгосрочную перспективу. От вопросов предоставления льгот сотрудники министерства вообще шарахались, как от крамолы, стараясь сгладить их остроту заявлениями о том, что «предложения о компенсации тарифов должны иметь временные рамки», «давать преференции можно только с просчитанным результатом их применения». В этом ощущалась общая, выработанная позиция, не сулящая региону никаких заметных изменений, предполагающая стабильность дальнейшего пребывания в музыке успокоительных речей о его стратегической значимости.