Как подготовить автомобиль к приморской зиме

Зимняя фрикционная (нешипованная) резина должна иметь не только разрезанные на ламели шашечки протектора, но и повышенное содержание натурального каучука, так как она должна быть более мягкой. Протектор должен быть обязательно выполнен из микропористой резины, что позволяет шине впитывать влагу, как губке. Дело в том, что вода и снег из пятна контакта отводится через дорожки и каналы протектора, но тонкую пленку эти элементы удалить не в силах. Вот для этого и нужна микропористость. За счет впитывания влаги шина как бы присасывается к покрытию – липнет. Оттого и зовется в народе «липучкой».