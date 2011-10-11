Как подготовить автомобиль к приморской зиме

Подготовку автомобиля к зиме лучше начинать загодя. Ведь помимо того, что первые «белые мухи» в этом случае не смогут застать вас врасплох, в заблаговременном подходе есть и очевидный экономический плюс: межсезонные цены ведут себя спокойно, и во многих случаях есть даже шанс воспользоваться скидками. Чего не скажешь о поре, когда торговля идет, что называется, «с колес».
Вот, кстати, с них-то, пожалуй, и начнем, так как зимние шины обычно идут самым первым пунктом в списке подготовительных мероприятий.
При выборе зимней обуви для автомобиля совсем нелишней бывает проверка качества покрышки на ощупь – точно так же, как мы смотрим, скользкая или нет подошва зимних ботинок. Можно смело утверждать, что материал шины решает все. Какой бы ни был продвинутый рисунок протектора – неудачный или низкокачественный материал, а также низкое качество сборки шины могут загубить его. Каким образом?
Есть два вида каучуков, используемых в производстве шин: искусственный и натуральный. Первый хорошо переносит высокие температуры вплоть до +90°С, но абсолютно неприменим при температурах ниже минус 10°С. А вот с натуральным все наоборот, он способен работать при минус 60°С, но не выдерживает жары. Чтобы добиться компромисса, их смешивают. В зависимости от пропорций получается различный температурный диапазон эксплуатации. Здесь стоит отметить, что во всесезонных и тем более летних шинах нет натурального каучука.
Что касается рисунка протектора, то обычно он складывается всего из двух элементов: шашек и дорожек. От их строения зависят свойства шины. Зимняя шина должна иметь хорошее сцепление со скользкой и влажной поверхностью в широком диапазоне скоростей; самоочищаться от снега и грязи и делать это на как можно меньшей скорости; удерживать траекторию движения (не допускать бокового увода).
И все это напрямую зависит от рисунка протектора и, конечно же, от качества резины.
Зимняя фрикционная (нешипованная) резина должна иметь не только разрезанные на ламели шашечки протектора, но и повышенное содержание натурального каучука, так как она должна быть более мягкой. Протектор должен быть обязательно выполнен из микропористой резины, что позволяет шине впитывать влагу, как губке. Дело в том, что вода и снег из пятна контакта отводится через дорожки и каналы протектора, но тонкую пленку эти элементы удалить не в силах. Вот для этого и нужна микропористость. За счет впитывания влаги шина как бы присасывается к покрытию – липнет. Оттого и зовется в народе «липучкой».
Что касается выбора между «липучкой» и «шиповкой», то все, казалось бы, просто и выбор очевиден: шипы они и в Африке шипы, надел, и все ОК. Но на самом деле это не так. Во-первых, применение шипованных шин в рыхлом снегу и «каше» бесполезно, а на зимнем асфальте даже опасно. Шипы не врезаются в мерзлый и твердый асфальт, и протектор в этом случае контактирует с поверхностью дорожного покрытия не полностью, что существенно снижает сцепление, а, следовательно, динамику разгона или торможения.
По этой причине на юге Приморья, где снег на дорогах быстро сдувается ветрами и растапливается солнцем, предпочтительнее использовать нешипованные шины. «Шиповка» сможет полностью раскрыть себя лишь в северных районах - там, где большую часть зимы дороги покрыты снежным накатом.
При этом стоит иметь в виду, что шипы имеют свойство вылетать, и после 2-4 сезонов, в зависимости от качества шин и характера их эксплуатации, легко можно стать счастливым обладателем простой нешипованной резины. Эксплуатация таких шин зимой уже неэффективна, так как их резина для снега жестковата.
После того, как куплены и установлены зимние шины, самое время задуматься о том, чтобы с первым снегопадом не оказаться на дороге в хорошей обуви, но с завязанными глазами. То есть с замерзшей водой в бачке стеклоомывателя.
Зимняя стеклоомывающая жидкость – товар очень ходовой перед началом сезона, и многие продавцы, особенно рыночные и придорожные торговцы, не стесняются задирать цены в самый ответственный момент. Поэтому лучше заправить бачок «незамерзайкой» заранее.
«Незамерзайка», как следует из самого ее определения, предназначена для очистки стекла от загрязнений, снега и льда при отрицательных температурах. На канистрах или бутылках обычно указывается минимальная температура, ниже которой жидкость уже не пригодна к эксплуатации. Это не значит, что она полностью застынет: нормальная «незамерзайка» просто превращается в кашу. Большинство жидкостей имеют нижний порог температуры до минус 25°С и сразу готовы к применению. Но есть и концентраты, которые без разбавления применимы вплоть до минус 36°С, а при более высоких температурах допускают разбавление водой.
Готовые к применению «омывайки» лучше не разбавлять, хоть это и допускается. Со снижением концентрации веществ снижается как морозостойкость, так и моющая эффективность. Основной элемент, препятствующий замерзанию – спирт. Он же - неплохой растворитель. Как правило, это неприятно пахнущий изопропиловый спирт. В низкокачественных и дешевых жидкостях встречается еще и ядовитый метиловый спирт. Таких продуктов надо избегать, сколь бы не заманчива была цена.
Для устранения неприятного запаха изопропанола применяют разные отдушки, а для улучшения моющих свойств в состав включаются поверхностно-активные вещества (ПАВ). Проверить их наличие можно встряхиванием, при этом должна появиться пена. Зимние омывайки, как правило, синие либо голубые, но это не принципиально.
Сколько нужно стеклоомывающей жидкости в машину? Многое, конечно, зависит от погоды и состояния дорог, иногда хватает одной канистры емкостью 4-5 литров, иногда этого бывает мало.
От стеклоомывающей жидкости логично перейти к инструменту, с которым она работает в паре – к щеткам стеклоочистителя. Из соображений экономии можно оставить на месте обычные «дворники» и не заморачиваться с заменой их на зимние, которые стоят в 2-3 раза дороже. Но тут можно порассуждать.
Конструкция зимних «дворников» отличается одетым в резиновый чехол механизмом и материалом самих щеток. Их лезвия также выполнены из резины на основе натурального каучука и имеют повышенную эластичность на морозе, что заметно улучшает качество очистки. Резиновый чехол предохраняет конструкцию основы от обледенения, что очень помогает сохранить работоспособность «дворников» в сильные снегопады, особенно катастрофичные для Владивостока.
Здесь мы перечислили лишь несколько основных элементов предварительной подготовки автомобиля к зиме, сделав упор на те, которые отвечают непосредственно за безопасность движения. Элементы комфорта в виде салонных печек или предпусковых подогревателей, тоже, конечно, важны, но за их отсутствие вас не будут проклинать соседи по потоку. А вот автомобиль, оказавшийся во Владивостоке зимой на летней резине, с замороженными стеклами, едущий непонятно как и непонятно куда, гарантированно соберет в свой адрес массу нелестных эпитетов.
Но главное все-таки – не «собрать» ДТП.