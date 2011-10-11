Камчатская таможня пополнила федеральный бюджет на 1 млрд рублей

По линии правоохранительной деятельности было возбуждено 153 дела об административных правонарушениях, при рассмотрении которых наложено штрафных санкций на сумму около 10 млн рублей. Взыскано штрафов около 2 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 188 – контрабанда.