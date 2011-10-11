Капитана «Гиссара» наказали за то, что он привел судно из Приморья на Камчатку

В последнее время идет активная дискуссия о том, вправе ли приемно-перерабатывающий флот в упрощенном (уведомительном) порядке пересекать госграницу во время промысла по технической необходимости (например, для сброса производственных отходов за пределами терморя). Береговая охрана ФСБ это право ограничивает. Хотя, отдадим ей должное, в 2011 году на лососевой путине она сделала для приемных судов послабление (иначе приемщики из других регионов просто не пришли бы на Камчатку и берег захлебнулся бы от рекордного улова). Но это тема отдельного разговора. Ситуация с «Гиссаром» несколько иного рода. В период, в который якобы было совершено правонарушение, судно не вело промысловой деятельности. Оно просто шло из одного российского региона в другой.