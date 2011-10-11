Китайцы лущат приморские кедровые шишки

Обвинения местным властям предъявлены за то, что они не вернули в школу пос.Рудный 10-11 классы, не построили новый водовод, не выполнили проект газификации сел и поселков района. Впрочем, лозунги были самые разные – от «Учителям – достойную зарплату» и «Прекратить уничтожение природы» до «Сергея Плевако – в депутаты ЗС ПК». Вспомнили и про холода, что уже пришли на севера, а отопление не включено в школах, 13 градусов в классах, дети мерзнут и болеют. Учителям зарплату немного повысили, а воспитателям и обслуживающему персоналу – нет. Прожиточный минимум – 7,8 тыс. руб., а зарплата у техперсонала школ – 4,6 тыс. А только за отопление двухкомнатной квартиры надо платить 4,5 тыс. руб. в месяц. Вот и выживай. И на этом список претензий коммунисты продолжили: про 26 млн нищих в России, 4 млн бомжей, 3 млн наркоманов, 5 млн беспризорных, 4,5 млн проституток… В общем - голосуйте за кандидатов от КПРФ на выборах 4 декабря. Началось!