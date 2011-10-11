Колыму взяли силой

- Только с вводом второй очереди фабрики на Наталкинском месторождении, а произойдет это в 2018 году, потребуется дополнительно 125 МВт электроэнергии в год. С вводом третьей очереди понадобится уже 264 МВт. Это значит, что без Усть-Среднеканской электростанции нам не обойтись. Мощность первых двух энергоблоков станции составит 169 МВт, а с завершением строительства область получит 570 МВт электроэнергии в год - приводит слова губернатора «Магаданская правда».