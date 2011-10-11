Колыму взяли силой

Внезапно выпавший в Магаданской области 25 сентября снег не помешал строителям Усть-Среднеканской ГЭС приступить к перекрытию реки Колыма. Все приготовления к этому мероприятию были завершены накануне.
По словам генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Леонида МУРИНА, подобное перекрытие реки в регионе происходило впервые, и к этому масштабному мероприятию гидростроители готовились тщательно. Заранее подтопили строительный котлован - экскаваторы произвели проран на низководной перемычке, и часть бетонных сооружений ушла под воду.
На торжественное событие были приглашены руководители исполнительной и законодательной власти региона, гости из Москвы и соседних регионов. Свидетелями «укрощения» своенравной реки стали около 300 человек. В связи с разгулявшейся метелью пришлось отказаться от их доставки вертолетом, выручили высокопроходимые автобусы и вахтовки.
Сооружения ГЭС будут включать в себя каменно-земляную плотину, а также водосбросную, станционную и глухую бетонные плотины и здание ГЭС приплотинного типа. Общая длина напорного фронта - около 2,5 км. Усть-Среднеканское водохранилище будет иметь площадь 265 км2, полный и полезный объем 5,4 и 2,6 км2. При этом в зону затопления не попадает ни один населенный пункт. В этот период на Колымской ГЭС прекратится сброс холостой воды из водохранилища.
Пуск агрегатов пройдет в 2012 году, когда в водохранилище накопится необходимый объем воды (до 254-й отметки). В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РусГидро» ввод первого пускового комплекса ГЭС мощностью 169 МВт запланирован на IV квартал 2012 года.
Строительство ГЭС проходит в соответствии со стратегией развития энергетики региона, которая направлена на увеличение роста экономики за счет развития минерально-сырьевой базы и горнодобывающего сектора.
Комментируя событие, губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ подчеркнул:
«С пуском Усть-Среднеканской ГЭС экономика Магаданской области получит новый мощный импульс. Мы рассчитываем, что Усть-Среднеканская ГЭС в каскаде с Колымской ГЭС обеспечит энергией крупные горные предприятия на месторождениях Яно-Колымской золоторудной провинции». По словам главы региона, это позволит кратно увеличить объемы добываемого в регионе драгметалла и в перспективе вывести Магаданскую область в число финансово самодостаточных субъектов России. Кроме того, значительное увеличение электропотребления в области приведет к снижению тарифов на электроэнергию.
- Только с вводом второй очереди фабрики на Наталкинском месторождении, а произойдет это в 2018 году, потребуется дополнительно 125 МВт электроэнергии в год. С вводом третьей очереди понадобится уже 264 МВт. Это значит, что без Усть-Среднеканской электростанции нам не обойтись. Мощность первых двух энергоблоков станции составит 169 МВт, а с завершением строительства область получит 570 МВт электроэнергии в год - приводит слова губернатора «Магаданская правда».
Для выдачи мощности Усть-Среднеканской ГЭС в регионе намечены строительство и реконструкция сотен километров линий электропередачи: Усть-Среднеканская ГЭС - Дукат, Оротукан - Палатка - Центральная, Центральная - Сокол - Палатка, Усть-Омчуг - Омчак и других. В планах также строительство новых ЛЭП до месторождений меди и золота в Среднеканском районе, месторождений черных и цветных металлов в Северо-Эвенском районе.