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Командоры отпраздновали два юбилея

11 октября 2011, 20:29
Жителей Командорских островов поздравил с юбилеем Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

На Командорских островах прошли праздничные мероприятия, посвященные 270-летию Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса БЕРИНГА, в ходе которой были открыты Аляска и Командоры, и 185-летию основания села Никольское – административного центра Алеутского района Камчатского края.

Жителей Командорских островов, названных в честь выдающегося мореплавателя, поздравил с юбилеем президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В праздничные дни состоялось торжественное открытие мемориала – Пушки пакетбота «Святой Петр». Орудия, снятые с корабля, два столетия пролежали под слоем песка в бухте Командор. Первое орудие было вывезено в 1940 году и установлено возле краеведческого музея Петропавловска-Камчатского. Ещё две пушки нашли в 1946 году, через 10 лет подарили правительству Дании, родине Витуса Беринга. В 1981 году археологи обнаружили ещё семь пушек, три из них Алеутский краеведческий музей выделил для мемориала, создателем которого выступил художник, житель села Никольское Сергей ПАСЕНЮК.

#Новости#Дальний Восток#Культура
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