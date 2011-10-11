Командоры отпраздновали два юбилея

В праздничные дни состоялось торжественное открытие мемориала – Пушки пакетбота «Святой Петр». Орудия, снятые с корабля, два столетия пролежали под слоем песка в бухте Командор. Первое орудие было вывезено в 1940 году и установлено возле краеведческого музея Петропавловска-Камчатского. Ещё две пушки нашли в 1946 году, через 10 лет подарили правительству Дании, родине Витуса Беринга. В 1981 году археологи обнаружили ещё семь пушек, три из них Алеутский краеведческий музей выделил для мемориала, создателем которого выступил художник, житель села Никольское Сергей ПАСЕНЮК.