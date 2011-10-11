Корсары и крысы либеральной России, или Кто виноват, что делать и кто следующий?

В 20-е годы или чуть ранее Россия выйдет с двухпартийным парламентом, отражающим консервативные настроения в обществе и жажду перемен - идеальная, природная конструкция мышления живых организмов и социума, как это доказывает успех североамериканского проекта европейской цивилизации. И тогда вновь будет востребован либерализм с его институтами сдержек и противовесов, если нынешняя власть сумеет провести страну через «затягивающую пояс», мощную и сплоченную стаю алчных зарубежных соперников. Если на этом пути не разорвут ее в клочья региональные интересы внутренних врагов. И если с внешними все более или менее ясно, после того, как фактически провалены переговоры с НАТО по ПРО, то кто же внутренний? Против кого Владимир Путин выставил свой фронт? Почему, например, в формируемые под его контролем списки кандидатов в Госдуму от партии власти не попал ни соперник губернатора на приморской поляне Руслан КОНДРАТОВ, ни Галуст АХОЯН – верный соратник Сергея ДАРЬКИНА?