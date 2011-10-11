Магаданская таможня возбудила новое уголовное дело по факту контрабанды автомобилей

Стоит отметить, что в период с июня по сентябрь текущего года в отношении данного участника ОЭЗ Магаданской таможней уже было возбуждено три уголовных дела за аналогичные преступления. По трем уголовным делам объектами преступления явились 30 легковых автомобилей, стоимостью 17,9 млн руб.