Магаданская таможня возбудила новое уголовное дело по факту контрабанды автомобилей

Магаданская таможня возбудила уголовное дело в отношении участника Особой экономической зоны по факту контрабандного перемещения через таможенную границу Российской Федерации легковых автомобилей.
Оперативно-розыскным отделом Магаданской таможни был установлен факт ввоза в порт Магадан из порта Фукуи (Япония) в мае 2009 года пяти легковых автомобилей, бывших в употреблении, с обманным использованием документов. Рыночная стоимость товаров, согласно справке эксперта, составляет 1 млн 960 тыс. руб.
Действия нарушителя квалифицируются ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса РФ (контрабанда). Статья предусматривает наложение штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Стоит отметить, что в период с июня по сентябрь текущего года в отношении данного участника ОЭЗ Магаданской таможней уже было возбуждено три уголовных дела за аналогичные преступления. По трем уголовным делам объектами преступления явились 30 легковых автомобилей, стоимостью 17,9 млн руб.
По всем четырем делам проводится дознание.
Всего с начала года Магаданская таможня возбудила 13 уголовных дел - все по факту контрабандного перемещения автомобилей с обманным использованием документов.