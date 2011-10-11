Морская акватория Владивостока в ожидании очистки

Приморгидрометцентр озвучил данные мониторинга, который проводился в летний период, и они не порадовали. С вводом в строй всего комплекса очистных сооружений нам, что акватория Амурского залива очистится уже через пять лет. Однако сегодня можно констатировать: состояние морских вод по содержанию нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, фенолов и пестицидов лишь ухудшилось.