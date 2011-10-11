На валютном рынке работают, а не играют

– FOREX – это Международный межбанковский валютный рынок, который функционирует по единым правилам, независимо от региона мира. Другое дело, что в каждой стране есть своя внутренняя законодательная база, регламентирующая доступ на этот рынок частных и юридических лиц, налогообложение, ответственность сторон, государственный контроль и т.д. И если в США, Европе и Японии все эти вопросы давно урегулированы, то в России лишь с середины 90-х годов частные инвесторы и юридические лица получили доступ на валютный рынок. Естественно, возник «правовой вакуум», который по инициативе руководителей ряда брокерских компаний, и не в последнюю очередь ГК FOREX CLUB, было решено «заполнить». Так после серии консультаций и согласований инициаторов решения вышеназванной проблемы с представителями Министерства Финансов РФ, Министерства Экономического развития РФ, ФСФР РФ 16 июня 2011 года была создана саморегулируемая организация Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН). Целью СРО ЦРФИН является создание эффективных механизмов регулирования рынка, которые будут способствовать развитию прозрачности, цивилизованности, а также повышению удобства работы и защищенности интересов участников рынка.