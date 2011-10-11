На валютном рынке работают, а не играют

FOREX CLUB оказался исключительно аутентичной, владивостокской идеей, которая не просто заработала в Приморье, а переросла в крупную международную компанию с солидной филиальной сетью.
Появившись во Владивостоке в 1997 году, к 2011 году компания вошла в список ведущих на мировом рынке интернет-трейдинга и FOREX (FOREX Exchange в переводе с английского означает валютный рынок). Сегодня FOREX CLUB в России и во Владивостоке в частности представлен Международной академией биржевой торговли.
Гость «ДК» – Сергей КАЛАШНИКОВ – один из наиболее ярких представителей талантливого поколения трейдеров, которые стояли у истоков FOREX CLUB во Владивостоке. Он – единственный из этого поколения специалистов, кто остался жить в Приморской столице и продолжает работать во Владивостокском филиале Международной академии биржевой торговли ведущим консультантом-аналитиком.
Сергей Калашников рассказал «ДК» о том, что рынок FOREX открыт для каждого, развенчал сложившиеся стереотипы и поделится соображениями о валютных трендах на ближайшие месяцы.
– Сергей Александрович, как Вы пришли в этот бизнес, почему у Вас, бывшего кадрового офицера, возник интерес к валютному рынку?
– В моем случае уместно сказать: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В 1992-м меня уволили со службы в ВМФ по состоянию здоровья. Со всей остротой встал вопрос: чем заняться? Ведь на одну пенсию, увы, прожить невозможно. Вот я и решил освоить абсолютно новую для себя специальность – брокер фондового рынка. Прошел полный курс обучения по операциям с ценными бумагами в Московском институте исследования организованных рынков, в дальнейшем получил квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ныне это – Федеральная служба финансовых рынков) и приступил к работе. Благо, проблем с трудоустройством не было: в «лихие девяностые» брокерские компании и фондовые биржи на постсоветском пространстве росли как грибы.
В дальнейшем рынок все расставил по своим местам: «пену» быстро смыло, и остались лишь серьезные организации, действительно соответствующие статусу бирж, такие как ММВБ, РТС и ряд других. В 2002-м меня заинтересовал валютный рынок. Заинтересовал в первую очередь своей высочайшей ликвидностью. Так я стал клиентом брокерской компании FOREX CLUB, а с 2003 года – преподавателем во Владивостокском филиале Международной академии биржевой торговли, входящей в Группу Компаний FOREX CLUB. Должен заметить, что сегодня этот рынок является для меня и основным источником дохода, и хобби одновременно.
– Как известно, FOREX CLUB был создан в 1997 году, за эти годы владивостокская компания стала одним из ведущих игроков на мировом рынке. Каким образом удалось достичь лидерских позиций?
– Основа бизнеса FOREX CLUB – розничный доступ к рынку FOREX, другими словами доступ к финансовым рынкам для частных инвесторов. Мы осознаем, что доверие и безупречная репутация – это основа финансового бизнеса. Работая с живыми людьми, мы замечаем, что, увы, далеко не все из них представляют себе, что такое онлайн-трейдинг и FOREX, каковы его возможности, преимущества, и самое главное, какие риски несет в себе работа на этом рынке. Поэтому в задачи FOREX CLUB входит не только предоставление высококачественных услуг по обслуживанию торговли и предоставление лучших условий торговли для наших клиентов, но и полноценная образовательная деятельность, включая профессиональная поддержку клиентов после открытия счета.
Мы внедряем лучший мировой опыт в наши образовательные программы, постоянно анализируем торговлю наших клиентов, чтобы передавать положительный опыт от более успешных к менее успешным. Задача нашей компании в том, чтобы каждый клиент осознанно приступал к торговле, понимая, какие риски его ждут и как их преодолеть. Данный вектор развития был взят с самого начала основания компании и вместе с активным развитием сети стал основополагающим фактором роста.
Досье ДК
Основные этапы развития компании:
1997 г. – основание FOREX CLUB;
1999 г. – открытие офиса в Москве, начало активного развития региональной сети;
2001 г. – выпуск первой версии мощной торгово-аналитической системы собственной разработки RUMUS (одна из первых на рынке торговых платформ для профессиональных трейдеров);
2003 г. – образование Международной академии биржевой торговли – первого в России лицензированного образовательного учреждения в сфере интернет-трейдинга и FOREX;
2005 г. – старт деятельности в США;
2006 г. – открытие представительства FOREX CLUB в Китае;
2009 г. – открытие представительства FOREX CLUB в Южной Америке;
– число активных клиентов превысило 200 000;
2010 г. – число клиентских офисов FOREX CLUB в России и СНГ достигает 100;
– общая величина сети FOREX CLUB превышает 100. Компания представлена в 12 странах мира;
– предоставление клиентам возможности работы с рынком контрактов на разницу (золото, нефть, акции, пр.);
– брокер FOREX CLUB Financial Company (американское представительство Группы компаний FOREX CLUB) занял 102-е место среди известнейших мировых брендов, таких как Microsoft, Visa, Oracle и т.п. и 6-е – среди компаний финансовой отрасли, став единственной компанией сферы форекс-трейдинга, вошедшей в рейтинг самых быстрорастущих компаний США, по версии Inc. 500;
– получении награды “Лучший форекс-брокер в России и странах СНГ”
– FOREX CLUB занимается и вполне просветительской деятельностью, являетесь организатором Международной академии биржевой торговли. Расскажите о ее деятельности.
– Международная академия биржевой торговли – первое в России негосударственное образовательное учреждение для интернет-трейдеров (лицензия №0 17370). На всем постсоветском пространстве вопрос финансовой грамотности стоит особенно актуально. Международная академия биржевой торговли обучает самостоятельной работе на валютном, а также на фондовом (акции, индексы) и товарном (золото, нефть, др.) рынках. Выпускникам базового курса академии выдается диплом о дополнительном образовании по программе «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами».
Для начала работы на финансовом рынке необязательно проходить обучение в Международной академии биржевой торговли, но крайне желательно. Если среднестатистического владивостокца, далекого от финансовых рынков, посадить самостоятельно работать на рынке, то процент убыточных сделок не превысит 55% из всего количества сделок по теории вероятности. Это подтверждается исследованиями FOREX CLUB "Как стартуют новички?". Даже при таком соотношении прибыльных и убыточных сделок (45/55) при условии строгого выполнения правил управления капиталом начинающему трейдеру по силам выйти на прибыльность депозита в 5-10% в месяц. Цель преподавателей академии биржевой торговли - повысить соотношение прибыльных и убыточных сделок до 60/40 и лучше, а также научить управлять рисками.
Пройти обучение в академии можно платно и бесплатно. Бесплатное обучение доступно клиентам, у которых есть пополненный до определенного уровня торговый счет. Обучение не заканчивается прохождением двухнедельного курса обучения (1-й уровень подготовки инвестора), далее за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер академии для дальнейшего развития и поддержки клиента.
– Чем отличаются формы ведения бизнеса на рынке FOREX в России от Японии, Китая, США, Европы?
– FOREX – это Международный межбанковский валютный рынок, который функционирует по единым правилам, независимо от региона мира. Другое дело, что в каждой стране есть своя внутренняя законодательная база, регламентирующая доступ на этот рынок частных и юридических лиц, налогообложение, ответственность сторон, государственный контроль и т.д. И если в США, Европе и Японии все эти вопросы давно урегулированы, то в России лишь с середины 90-х годов частные инвесторы и юридические лица получили доступ на валютный рынок. Естественно, возник «правовой вакуум», который по инициативе руководителей ряда брокерских компаний, и не в последнюю очередь ГК FOREX CLUB, было решено «заполнить». Так после серии консультаций и согласований инициаторов решения вышеназванной проблемы с представителями Министерства Финансов РФ, Министерства Экономического развития РФ, ФСФР РФ 16 июня 2011 года была создана саморегулируемая организация Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН). Целью СРО ЦРФИН является создание эффективных механизмов регулирования рынка, которые будут способствовать развитию прозрачности, цивилизованности, а также повышению удобства работы и защищенности интересов участников рынка.
Так что российские участники валютного рынка с недавних пор также оказались в правовом поле, соответствующем общемировым стандартам. О Китае могу сказать лишь одно: страна – авторитарная со всеми вытекающими отсюда ограничениями для частных лиц. И, несмотря на это, китайцы составляют значительную часть клиентов нашей компании.
– Сергей Александрович, в общественном мнении сложился некий стереотип, что рынок Форекс сродни казино. Давайте попробуем его развенчать.
– Конечно же, валютный рынок, как и любой другой цивилизованный рынок, - не казино. Во-первых, здесь нет места слепому случаю, здесь действуют рыночные законы, знание которых и приносит успех. Валютный рынок поддается анализу, любую рыночную ситуацию можно оценить с высокой точностью и принять правильное решение.
Во-вторых, валютный рынок – это «площадка» для торговли валютой. И основными покупателями и продавцами на этой «площадке» являются отнюдь не профессиональные валютные спекулянты (трейдеры), которые тоже, кстати, нужны валютному рынку, а экспортеры и импортеры товаров, национальные центральные банки, различные фонды, и они ничего общего, естественно, не имеют с рулеткой. На валютном рынке работают, а не играют. И работа эта – уважаема во всем мире.
FOREX – это интеллектуальный бизнес. Неоднократно в разных странах мира проводились исследования успешности предпринимателей, которые начали свой малый или средний бизнес (будь то сеть ресторанов, автосалонов, туризм и пр.). Так вот статистика показывает, что доля успешных бизнесменов, независимо от отрасли, в которой они работают, находится на уровне 30%.
Здесь работают те же правила, что в любом другом деле, и доля успешных людей здесь абсолютно та же. Очевидно, что человек, потерпевший неудачу, скажем, при открытии ресторана, не пойдет в Интернет писать на форумах о том, что весь ресторанный бизнес – это обман, казино и т.д. Не пойдет потому, что всем очевидна абсурдность данного утверждения. С FOREX же, в силу прошлой информационной закрытости ситуация иная. Рынок пока еще воспринимается как нечто сложное и непонятное – отсюда и появляющиеся время от времени громкие заявления, вредящие его имиджу. Одна из наших задач сейчас – повысить информационную прозрачность рынка.
– Сегодня каждого волнует, каким образом, сохранить деньги и приумножить их. Расскажите, пожалуйста, о перспективах падения/взлета азиатских валют (юаня, иены) и традиционных монстров – доллара США и евро?
– Гражданам, которые не знакомы с профессиональной работой на валютном рынке, совет один: хранить свои сбережения примерно в равных долях на рублевых и валютных депозитных вкладах. При этом лучше не заниматься «переброской» денежных средств с рублевого на валютный депозит и обратно при каждом изменении курса рубля: это приведет лишь к финансовым потерям. Тем же, кто хочет освоить очень интересную и, если к ней относиться профессионально, то еще и очень прибыльную профессию, чтобы в дальнейшем стать финансово независимым человеком, прямая дорога во Владивостокский филиал Международной академии биржевой торговли. Здесь всех желающих научат, как извлекать прибыль из роста или падения курсов мировых валют.
Что касается прогнозов. Признаюсь, дело это неблагодарное. Я – практик, в своих решениях всегда исхожу из оценки текущей рыночной ситуации на основе технического анализа и макроэкономической статистики. Так вот, с технической точки зрения и учитывая то, что в Еврозоне до сих пор не решены проблемы, связанные с суверенными долгами, курс евро в ближайшие месяцы вполне может снизиться до 1.29–1.30 доллара США. На этих уровнях у «быков» появится прекрасная техническая возможность взять реванш. Японская йена против доллара США укрепилась настолько, что это стало угрожать национальной экономике, ориентированной в основном на экспорт. Несколько валютных интервенций, проведенных ЦБ Японии не дали желаемого результата: йена по-прежнему остается очень сильной валютой. Вероятнее всего в ближайшее время курс йены будет колебаться в диапазоне 75.50 – 78.00 йены за доллар США.
Юань – валюта неконвертируемая, курс юаня устанавливается ЦБ Китая и изменяется им лишь по мере необходимости. Китаю, экономика которого ориентирована на внешний рынок, выгодно было иметь заниженный курс юаня против доллара США. Но резкий рост инфляции в последние пару лет (а не угрозы США), вынудил ЦБ Китая пойти на повышение курса юаня. Также следует учитывать то, что руководство Китая (не очень это афишируя) взяло курс на придание юаню статуса мировой резервной валюты, а, следовательно, и свободно конвертируемой, что предполагает дальнейший рост курса юаня против доллара США. В настоящее время мы являемся свидетелями плавной постепенной ревальвации юаня и установленный 21 сентября рекордный максимум 6.3772 юаня за доллар США – далеко не предел.