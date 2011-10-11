Находка становится нефтяной столицей Приморья

В последние годы состояние и структура нефтепереработки в мире радикально изменились. Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты активно строят и вводят в эксплуатацию все новые мощности по нефтепереработке и нефтехимии. Глубокая переработка нефти приносит этим странам высокую добавленную стоимость, что позволяет постоянно повышать уровень жизни и реализовывать социальные проекты. Следует общемировой тенденции и Россия – согласно Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, ежегодный вклад в ВВП России этой отрасли может составить около 650 млрд рублей, среднегодовой объем налоговых поступлений – более 40 млрд рублей, будет создано около 30 тысяч новых рабочих мест. Доля продукции нефтегазохимии в промышленном производстве России в 2030 г. составит более 2% по сравнению с 1,25% в 2009 г. При реализации плана будет сделан упор на развитие нефтегазохимических кластеров, которые помогут комплексно решить задачи по переработке сырья, развитию производственной базы и эффективного сбыта готовой продукции. В рамках Плана определено шесть ключевых кластеров, один из которых – Дальневосточный.