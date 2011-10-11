НОМОС-РЕГИОБАНК предлагает кредиты на любые бизнес-цели и для любого бизнеса

Когда закончилось время летних отпусков и приближаются сроки подведения итогов за очередной период - наступает время для активных действий. Согласитесь, осень - отличная пора для наращивания оборотов в бизнесе!
Конечно, больше средств, вовлеченных в дело, могут принести больше дохода - вклад в развитие, в новое направление, в расширение бизнеса не будет лишним. НОМОС-РЕГИОБАНК предлагает множество решений для развития бизнеса за счет ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ. Ведь, как известно, долгосрочные кредиты открывают предпринимателям большие перспективы.
- Поддержка малого и среднего бизнеса - одно из важнейших направлений в политике нашего банка, - утверждает Дмитрий ГРИДНЕВ, вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа. - Банк предоставляет финансирование на срок до 10 лет! Такой срок кредита - безусловное преимущество, т.к. позволяет даже небольшим предприятиям комфортно решать вопрос финансирования. Ведь чем больше срок, тем легче ежемесячная нагрузка по его погашению. Есть возможность получения кредита без залога, а также мы предлагаем рефинансирование кредитов, полученных в других банках на более длительные сроки. Спросом у нас пользуется также и коммерческая ипотека - до 150 млн рублей на срок до 10 лет. Вариантов много. В общем, кредиты на любые бизнес-цели и для любого бизнеса.
Подать предварительную заявку на кредит можно на www.nomos-regiobank.ru.