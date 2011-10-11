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Осенняя депрессия наступает на Россию

11 октября 2011, 16:31
В этом году более половины работников компаний (55%) с приходом осени столкнулись с депрессией.

В этом году более половины работников компаний (55%) с приходом осени столкнулись с депрессией, показал всероссийский интернет-опрос портала по поиску работы joblist.ru.

Серьезнее всего осенняя пора сказалась на психологическом комфорте женщин: 59% представительниц прекрасного пола сообщили в ходе опроса, что находятся в состоянии тоски и уныния, в то время как мужчин, страдающих от депрессии, только 49%.

Как показал опрос, осенней депрессией страдают предприниматели и руководители (61-63%), административные служащие и инженеры (50-57%), но менее всего ей подвержены госслужащие (45%).

В большинстве случаев (59%) осенняя депрессия вызвана личными неприятностями. У каждого третьего (34%) депрессивные настроения связаны с приходом осени, а у 28% - неприятностями на работе или самой работой.

При этом 57% из всех страдающих от депрессии отметили, что из-за осенней хандры они не могут заставить себя работать, 29% вовсе засыпают на рабочем месте, а 14% не могут справиться с возложенными на них обязанностями. При этом 28% из почти 4 тысяч респондентов признались, что не хотят бороться с осенней депрессией.

#Новости#Кадровый вопрос#Дальний Восток#Бизнес
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