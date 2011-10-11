Осенняя депрессия наступает на Россию

При этом 57% из всех страдающих от депрессии отметили, что из-за осенней хандры они не могут заставить себя работать, 29% вовсе засыпают на рабочем месте, а 14% не могут справиться с возложенными на них обязанностями. При этом 28% из почти 4 тысяч респондентов признались, что не хотят бороться с осенней депрессией.