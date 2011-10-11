Парусник "Паллада" вернулся в Приморье

Поход парусника начался 1 июля и был посвящен 50-летию полета в космос Юрия ГАГАРИНА и 270-летию открытия российскими мореплавателями Русской Америки. За 100 суток, а именно столько длилась Международная тихоокеанская экспедиция, парусник преодолел чуть больше 12 тысячи миль и посетил 7 портов, среди которых Митке, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Гонолулу, Виктория. В экспедиции приняли участие лучшие курсанты Дальрыбвтуза (42 человека) и Камчатского государственного технического университета (59человек). «Паллада» дважды пересекла 180 меридиан — линию перемены дат. На митинге медали «Международной транстихоокеанской экспедиции» получили 5 отличившихся курсантов и комсостава, среди которых капитан судна Василий СВИРИДЕНКО.