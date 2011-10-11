«Подфлажники» промышляют в приморской зоне

Экипаж «Триасура» состоит из 14 человек, из которых 12 - граждане России и 2 – граждане Украины. Именно от судов под «удобными флагами», как правило – с российскими экипажами, продолжает исходить основная угроза браконьерства и контрабанды водных биоресурсов. С начала года силами береговой охраны погрануправления ФСБ России по Приморскому краю задержано уже 18 судов, из которых 12 – «подфлажники».