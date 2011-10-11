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«Подфлажники» промышляют в приморской зоне

11 октября 2011, 14:15
В Находке вновь идет разбирательство с задержанным пограничниками в минувшую субботу краболовным судном.

В Находке вновь идет разбирательство с задержанным пограничниками в минувшую субботу краболовным судном «Триасур» под флагом Камбоджи (порт приписки - Пномпень). «Подфлажник» был обнаружен пограничным сторожевым кораблем береговой охраны в исключительной экономической зоне России.

При осмотре в трюмах шхуны, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, были обнаружены в чанах с морской водой живой краб и наживка. Документов на промысел нет. Весь живой краб – 604 особи стригуна опилио и 61 – камчатского, после пересчета и заключения специалиста-ихтиолога о жизнеспособности, был выпущен в море.

Экипаж «Триасура» состоит из 14 человек, из которых 12 - граждане России и 2 – граждане Украины. Именно от судов под «удобными флагами», как правило – с российскими экипажами, продолжает исходить основная угроза браконьерства и контрабанды водных биоресурсов. С начала года силами береговой охраны погрануправления ФСБ России по Приморскому краю задержано уже 18 судов, из которых 12 – «подфлажники».

#Новости#Приморье#Происшествия
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