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Председатель правления АТБ выбран банкиром года

11 октября 2011, 12:53
Евгений АКСЕНОВ стал лауреатом профессиональной премии журнала «Банковское дело» в номинации «Банкир года».

Председатель правления Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) Евгений АКСЕНОВ стал лауреатом профессиональной премии журнала «Банковское дело» в номинации «Банкир года».

Премию - фирменную золотую статуэтку и памятный диплом - вручил Евгению Аксенову президент Ассоциации региональных банков, депутат Госдумы Анатолий АКСАКОВ.

Досье "ЗР"

Аксенов Евгений Владимирович. Опыт работы в кредитных организациях - более 14 лет. С 1999 по 2004 гг. Евгений Аксенов занимал должность директора банка «Дальневосточное ОВК», курировал активные операции банка. За это время «Дальневосточное ОВК» прошел путь от предбанкротного состояния до лидера розничного кредитования ритейла на Дальнем Востоке. В 2004 году возглавил проект по развитию «Амурпромстройбанк» (ЗАО). C 2006 года - председатель правления Азиатско-Тихоокеанского Банка.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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