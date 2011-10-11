«Приморье хлебосольное» приглашает на праздник

Всего участие в ярмарке «Приморье хлебосольное» примут около 50 приморских предприятий. На ней будут представлены изготовители продуктов питания, в частности, хлеба, мяса, молока. Посетителей ждут конкурсы, выступления творческих коллективов и дегустации от крупных производителей продуктов питания. Кроме этого, в ходе ярмарки пройдет благотворительная акция - сбор пожертвований на строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора.