Приморским бизнесменам предлагают отправлять бухгалтерские отчеты бесплатно

«Наши специалисты технической поддержки ежедневно отвечают на десятки всевозможных вопросов клиентов, а во время отчетных кампаний количество вопросов увеличивается в разы. Не думаю, что представители госорганов смогут обеспечить такое же качество технической поддержки, по крайней мере - без увеличения штата. Основной недостаток разработок ГНИВЦ и Пенсионного фонда - их узкая специализация. Каждое ведомство (ФНС, ПФР, ФСС, ФОМС, Госстатистика и пр.) разрабатывает алгоритм сдачи отчетности, пользовательские интерфейсы и форматы, что называется, под себя, а предприниматель вынужден вместо одной программы изучать порядок работы на десятке сайтов. Мы предлагаем универсальное программное обеспечение, с помощью которого можно сдать отчетность практически во все госорганы, тем самым мы заменяем «одно окно» и берем на себя все проблемные вопросы с доставкой отчетности», - говорит Павел Стаценко.