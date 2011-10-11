Приморский проект «Роснефти» оценен в $5 млрд

Продукция нефтехимического комплекса - полимерные гранулы. Они очень легкие, поэтому промышленные партии полимеров имеют значительный объем. По этой причине оптимальным способом перевозки полимеров является морской транспорт. Кроме того, из Сибири в Находку гораздо дешевле перевозить сырье (нафту), чем готовый продукт (полимеры). По словам Юрия Касюка, выбор места по НХК на территории Находкинского городского округа обусловлен выгодным расположением. «Мы будем использовать площадку поселка Первостроителей. Там есть недостроенный морской терминал «Роснефти». И в этом терминале будет расположен такой же грузовой терминал по отгрузке полимеров, как на рынок Дальнего Востока (России), так и Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал гендиректор ВНХК.