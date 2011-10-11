Приморский «Прогресс» выпустит 140 «Аллигаторов»

Предприятие, известное своим строгим пропускным режимом, распахнуло ворота для 15 тысяч арсеньевцев, ведь практически в каждой семье кто-то связан с «Прогрессом». По территории завода фактически прошла праздничная демонстрация – многотысячный людской поток был устремлен к летно-испытательной станции. По дороге мамы с малышами, подростки и люди, убеленные сединами, фотографировались на фоне изделий завода – тех, что выпускали вчера и делают сегодня. А еще любовались цветущей территорией предприятия, которая, как прелюдия, настраивала на праздничную волну предстоящего митинга и демонстрировала, что компания вступает в пору своего очередного расцвета.