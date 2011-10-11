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Приморский «Шинтоп» расширит сеть и выйдет на IPO

11 октября 2011, 16:27
Сеть автомаркетов «Шинтоп» намерена к 2016 году открыть очередные 55 торгово-сервисных центров по всей России

Сеть автомаркетов «Шинтоп» намерена к 2016 году открыть очередные 55 торгово-сервисных центров по всей России, увеличив, таким образом, их общее число до 100. Кроме продажи шин, сеть автомаркетов планирует вводить новые группы товаров – запчасти и аккумуляторы, а также активно развивать сервисные услуги.

Для осуществления столь амбициозных планов сети нужны инвесторы. Их компания собирается привлечь при помощи IPO. Подготовкой компании к выходу на фондовый рынок займутся наемные топ-менеджеры, которых компания пригласила из центральных городов России.

Напомним, компания «Шинтоп» была основана в 1999 году во Владивостоке. Компания располагает сетью из 45 автомаркетов в 25 городах России – от Сахалина до Перми, объединенных единым брендом, логистикой и стандартами обслуживания.

#Новости#Владивосток#Общество
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