Приморский «Шинтоп» расширит сеть и выйдет на IPO

Сеть автомаркетов «Шинтоп» намерена к 2016 году открыть очередные 55 торгово-сервисных центров по всей России, увеличив, таким образом, их общее число до 100. Кроме продажи шин, сеть автомаркетов планирует вводить новые группы товаров – запчасти и аккумуляторы, а также активно развивать сервисные услуги.