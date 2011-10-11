Привлечением инвестиций в Республику Саха займется агентство

Предполагается, что Агентство будет оказывать консультативную, методическую и экспертную помощь, а также предоставлять услуги по привлечению прямых инвестиций в существующие и новые проекты для своих клиентов. Алексей Стручков отметил, что посредством создания агентства планируется активизировать работу по привлечению инвестиций на уровне муниципалитетов.