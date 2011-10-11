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Привлечением инвестиций в Республику Саха займется агентство

11 октября 2011, 20:29
В Республике Саха (Якутия) может появиться Агентство по привлечению инвестиций.

В Республике Саха (Якутия) может появиться Агентство по привлечению инвестиций. Такое предложение прозвучало на заседании рабочей группы по выработке механизмов привлечения инвестиций в экономику республики, которое прошло под руководством первого заместителя председателя правительства РС(Я) Алексея СТРУЧКОВА.

Предполагается, что Агентство будет оказывать консультативную, методическую и экспертную помощь, а также предоставлять услуги по привлечению прямых инвестиций в существующие и новые проекты для своих клиентов. Алексей Стручков отметил, что посредством создания агентства планируется активизировать работу по привлечению инвестиций на уровне муниципалитетов.

Также для реализации ряда перспективных проектов на территории республики были рассмотрены организационные вопросы создания Венчурного фонда и Фонда прямых инвестиций.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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