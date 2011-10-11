РОСГОССТРАХ отметил 90-летний юбилей

«Госстрах был первым в 1921 году, РОСГОССТРАХ сохраняет первенство в 2011 году. Благодаря нашей работе несколько поколений россиян относятся к нам с уважением и благодарностью. Каждый день мы выходим на работу и помогаем десяткам миллионов людей чувствовать себя защищенными. Реальная помощь в самую трудную минуту - это то, за что люди говорят нам спасибо», - отметил подчеркнул президент РОСГОССТРАХ Данил ХАЧАТУРОВ, обращаясь ко всему 100-тысячному коллективу компании.