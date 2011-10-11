РОСГОССТРАХ отметил 90-летний юбилей

6 октября исполнилось 90 лет компании РОСГОССТРАХ - ведущей страховой компании России. Именно в этот день в 1921 году был подписан декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования в нашей стране. В России этот праздник традиционно отмечается как День страховщика, поскольку развитие российского рынка страховых услуг неразрывно связано с историей Госстраха и его правопреемника - компании РОСГОССТРАХ.
«Госстрах был первым в 1921 году, РОСГОССТРАХ сохраняет первенство в 2011 году. Благодаря нашей работе несколько поколений россиян относятся к нам с уважением и благодарностью. Каждый день мы выходим на работу и помогаем десяткам миллионов людей чувствовать себя защищенными. Реальная помощь в самую трудную минуту - это то, за что люди говорят нам спасибо», - отметил подчеркнул президент РОСГОССТРАХ Данил ХАЧАТУРОВ, обращаясь ко всему 100-тысячному коллективу компании.
Досье "ЗР"
В Группу компаний РОСГОССТРАХ входят ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь», занимающаяся страхованием жизни и добровольным пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС-Медицина», осуществляющая операции по обязательному медицинскому страхованию. ООО «Росгосстрах» - это 83 филиала во всех субъектах РФ, включающих около 3000 агентств, страховых отделов, офисов продаж, подразделений урегулирования убытков.