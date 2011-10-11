Россия и КНР: амурные дела

– Сегодня в Китае действительно реализуются крупные природоохранные мероприятия и, несомненно, есть положительные тенденции. Но, на мой взгляд, еще рано говорить о кардинальном изменении ситуации, – считает Вячеслав Шершаков. – Кроме того, для по-настоящему эффективной охраны и мониторинга экологического состояния Амура необходимо подключать к совместным экологических проектам не только Китай, но также КНДР и Монголию – страны, которые также, пусть и в меньшей степени, оказывают воздействие на качество амурских вод.