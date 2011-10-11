Россия - КНР: сотрудничество в одни ворота

Между тем наряду с крупными проектами, связанными с разработкой российских природных богатств, которые предстояло реализовывать совместно, в перечень были включены и такие, как строительство нефтеперерабатывающих заводов, лесоперерабатывающих предприятий и т.д. на нашей стороне границы. Однако, по данным, прозвучавшим на заседании рабочей группы под руководством полпреда президента РФ в ДФО Виктора ИШАЕВА, из 57 российских проектов сегодня реализуются пока только 12, по некоторым идет разработка проектной документации, идут переговоры, а ряд проектов остановился вовсе. Время показало, что многие из них (а некоторые в свое время были включены в список в авральном порядке) на поверку не имеют хороших рыночных перспектив.