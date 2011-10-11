«Ростелеком» позвонит в ухо

Комментируя затраты на проведение ребрендинга, президент «Ростелекома» Александр ПРОВОТОРОВ отметил, что ребрендинг «большой тройки» был «как минимум не дешевле». При этом «Ростелеком» распорядится затратами на ребрендинг более эффективно, рассчитывает он. И «Вымпелком» в 2005 году, и МТС в 2006 году воспользовались услугами агентства Wolff Ollins. «Вымпелкому» услуги этой компании (замена пчелки на черно-желтые полосы) обошлись в $2 млн, телекоммуникационным компаниям АФК «Система» (МТС, «Комстар» и другие перешли на сквозной «яичный» бренд) – примерно в $4 млн.