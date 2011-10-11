Рыбаки и оптовики Дальнего Востока хотят получить дополнительную маржу на росте цен

Как рассказал «ЗР» в неофициальном разговоре один из рыбопромышленников, огромное количество посредников в этом бизнесе не стремится цивилизованно вести бизнес. Причем, проблемы начинаются еще на путине. «Все ищут продукцию как можно дешевле, качество часто в России никого не волнует. Часть продукции приходит в порты просто недомороженной, так как предприятия либо суда, ведущие приемку рыбу, выпустили продукцию с нарушениями. Но эта рыба дешевле. Бывает, что в порты приходит рыба, температура которой «внутри тела» колеблется от минус 5 до минус 12 градусов, при стандарте минус 18. Вот и стоят суда на рейде, чтобы в трюмах рыба «дошла». Иначе эту продукцию специалисты Россельхознадзора в вагоны не пустят. Стремление части компаний к оптимизации издержек приводит к тому, что мы видим раздробленность операций по хранению и транспортировке. А ведь сегодня можно получить полный спектр услуг. Рыбные порты сегодня предлагают комплексные услуги, то есть можно заключить договор, и тебе доставят рыбу в любую точку России. Но это, как и любая логистическая операция, стоит денег, поэтому посредники стараются экономить. Они ищут недорогие холодильники за пределами Владивостока, рыбу вывозят с железнодорожных «тупиков», а не из специализированных портов, ищут дешевые рефсекции. Это приводит к тому, что рыба до потребителя доходит некачественная, так как в ходе транспортировки ее много раз загружали и выгружали. Бывает, что она частично дефростируется при перевозке». Биржа не за горами