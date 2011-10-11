Рыбное меню Сахалина

В 2011 году одним из наиболее крупных в отрасли стал комплексный инвестиционный проект «Создание мощностей по увеличению водных биологических ресурсов в Сахалино-Курильской акватории с их последующей переработкой на береговых мощностях». Соглашение о его реализации подписано в марте этого года между Агентством по рыболовству и основным инвестором проекта – ЗАО «Гидрострой». В сентябре по проекту на территории Корсаковского порта вводятся холодильные мощности на 5 тыс. тонн рыбопродукции, в ноябре – пирс в бухте Крабовая на о. Шикотан, а в апреле 2012 года в с. Озерское планируется запустить новую консервную линию.