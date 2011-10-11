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"РЖД" принимает жалобы от пассажиров-дальневосточников

11 октября 2011, 20:05
12 октября 2011 года ОАО "РЖД" открывает общественную приемную для пассажиров пригородных электропоездов.

ОАО «РЖД» проведет на вокзалах Дальневосточной железной дороги специальную акцию «Добро пожаловаться!».

12 октября 2011 года ОАО «РЖД» открывает общественную приемную для пассажиров пригородных электропоездов. Главная цель акции – привлечь внимание пассажиров к проблеме, масштабу и последствиям безбилетного проезда в пригородных поездах, проанализировать пожелания населения в отношении оптимальной стоимости проезда в электричках, обобщить жалобы пассажиров.

Согласно результатам глобального аналитического исследования ВЦИОМ «Почему россияне не платят за проезд», проведенного в июле-августе 2011 года, больше 60% россиян считают, что в электричке за проезд платить необязательно. Соответственно, такое небрежное отношение пассажиров к пригородным поездам стало поводом для выяснения основных причин такого восприятия.

Акты вандализма и безбилетники ежегодно лишают бюджет пригородных компаний 4 млрд рублей.

На эту сумму можно приобрести около 50 новых современных электропоездов.

В течение дня на железнодорожных вокзалах Хабаровска и Владивостока с 8:00 и до 20:00 по местному времени все пассажиры смогут выразить свое отношение к проблемам пригородного железнодорожного сообщения, к безбилетникам, высказаться об уровне комфорта в электричках и предложить свои варианты того, как сделать путешествие в пригородных поездах комфортнее и безопаснее.

Для этого пассажирам предложат заполнить специальную анкету, которую можно будет получить у информационных стоек, отмеченных знаком «Добро пожаловаться!». Специалисты ОАО «РЖД» расскажут пассажирам об акции и помогут с заполнением обращения.

Вся собранная в рамках акции информация будет проанализирована и передана ответственным подразделениям ОАО «РЖД».

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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