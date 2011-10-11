"РЖД" принимает жалобы от пассажиров-дальневосточников

В течение дня на железнодорожных вокзалах Хабаровска и Владивостока с 8:00 и до 20:00 по местному времени все пассажиры смогут выразить свое отношение к проблемам пригородного железнодорожного сообщения, к безбилетникам, высказаться об уровне комфорта в электричках и предложить свои варианты того, как сделать путешествие в пригородных поездах комфортнее и безопаснее.