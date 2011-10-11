Shantui переходит на новый уровень сервисной поддержки

– Техника заслуживает в основном положительных оценок. Если честно, нам бы хотелось работать на российской технике. И мы пытались приобретать ее, например в Чебоксарах. Не получается! Качество оставляет желать лучшего. Коробки на Т-35, Т-25 «не ходят», двигатели не выдерживают нагрузок. Вот сейчас у нас есть два бульдозера Shantui, которые работают уже 5-й год. На них мы за все это время меняли только ходовую часть, что является плановым ремонтом. Больше никаких претензий. Поэтому, при всем личном патриотизме, приходится увеличивать закупки этой техники. Важным является и то, что «Техсервис» всегда поможет довезти запчасти, что-то доделать, переделать, если надо. Все наши вопросы здесь решаются быстро и качественно, с полным взаимопониманием со стороны руководства центра. Сегодня привезли – завтра забрали, отправили – бульдозер снова в деле. Сотрудничество, которое сегодня есть у наших компаний, могу назвать «сказочным», потому что не всякий и поверит, что в современной России такое может быть.