Шувалов нарушил планы приморских чиновников

ШУВАЛОВ в Приморье. За последние годы он, будучи куратором объектов саммита АТЭС-2012, стал самым узнаваемым из правительства лицом для владивостокцев. Почти своим. И теперь он действительно свой для приморских единороссов, возглавив их список в Госдуму. И нынче он в крае по этой причине.
Надо признать, что визит пришелся кстати. В центре Владивостока погас мемориальный Вечный огонь из-за задолженности за газ Тихоокеанского флота в размере 87 тыс. рублей (!). Минобороны РФ с начала года не выделяло деньги на закупку газовых баллонов для обслуживания мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» – и компания «Приморский газ», недолго думая, отключила топливо.Виновных уволили
Отключение Вечного огня от газоснабжения Игорь Шувалов называл позором. Но скандал с Вечным огнем вряд ли удалось бы разрешить так скоро. В том, чего добивался мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ в переговорах с ТОФом и Минобороны – передать мемориальный комплекс «Боевая слава ТОФ» в собственность муниципалитета, первому вице-премьеру не отказали. По итогам совещания по вопросу подачи газа к мемориальному комплексу вынуждены были написать заявления об увольнении главный инженер ОАО «Приморский газ» Александр БУРНАЕВСКИЙ и начальник отдела по обслуживанию памятников владивостокского филиала ОАО «Славянка» Анатолий ЗУБАРАЕВ. Говорят, что на следующей неделе состоится совет директоров ОАО «Приморский газ», на котором будет принято решение и в отношении других первых лиц компании.
И уже в среду вице-премьер Игорь Шувалов и губернатор Приморья Сергей Дарькин возложили цветы к мемориальному комплексу и принесли извинения ветеранам. Сюрпризы в Дальнегорске
Продолжил визит первый вице-премьер в другое «уязвимое» место Приморья – Дальнегорск, который продолжает оставаться источником скандалов. Кризисная ситуация в социально-экономической жизни моногорода осложнялась политическими междоусобицами и отсутствием диверсификации экономики.
Местные чиновники его ждали. Однако Игорь Шувалов на ходу поменял программу. Например, посетил среднюю школу № 21, где пообщался с учителями и учениками. Шувалова интересовало, как у ребят организован досуг, какие секции посещают школьники, есть ли среди них будущие студенты ДВФУ. А потом нагрянул в столовую. Школьное меню и низкий уровень цен премьера удовлетворили. Однако повара не растерялись и подняли вопрос низких заработных плат. «Правительство работает», - был ответ.
Не мог первый вице-премьер миновать градообразующее предприятие Дальнегорска – ГМК «Дальполиметалл», где дела идут более-менее ладно. Обогатительная фабрика ГМК, которая в годы Великой Отечественной войны отливала каждую седьмую пулю, сегодня работает круглосуточно и является единственным предприятием такого рода в России. Однако у ее меняющихся собственников так и не нашлось денег на модернизацию. «Предприятие для обеспечения стабильности и развития должно использовать ресурсы «Внешэкономбанка», - посоветовал зампред правительства и… вновь сменил маршрут.
Зампред правительства отправился в жилой дом на проспекте 50-летия Октября. У жильцов поинтересовался уровнем тарифов ЖКХ и тем, как местные власти поддерживают коммунальную сферу. Пройдя в одну из квартир, Шувалов отметил чистоту и обратил внимание на состояние подъезда: «Я считаю, что состояние подъездов и других мест общего пользования – общая ответственность муниципальных властей и сплоченного коллектива жильцов». Эти мысли он повторил и на встрече с жителями Дальнегорска в местном доме культуры «Химик».Зампред посоветовал «воевать с плохими мэрами»
«Наш мэр бегает от людей, к нему невозможно попасть на официальный прием», - обратилась к Шувалову на встрече с просьбой помочь им отправить мэра Геннадия КРУТИКОВА в отставку пожилая жительница, чем снискала дружные аплодисменты в зале. Зампред посоветовал жителям города проявить сознательность и политическую зрелось - провести голосование по этому вопросу или опрос общественного мнения. Его результаты и подскажут выход из ситуации. «Я познакомился с вашим мэром, мы с ним обсудили много проблем, он показал себя компетентным человеком. Я не знаю, как он работает в качестве мэра, - сказал Шувалов, - но вы и сами можете отозвать выбранного вами же чиновника. В этой ситуации губернатор может помочь вам, использовав свои полномочия».
Шувалов напомнил о федеральном законе №131, который необходимо знать людям, когда они идут на избирательные участки. «Я знаю, что губернатор тоже критиковал вашего мэра, но критика так и не закончилась отстранением. Соответственно либо мэр не такой и плохой, либо вы сами недостаточно проявили волю», - констатировал Шувалов. Шувалов развеял налоговый миф
А вот с распространенным мнением, бытующим среди приморцев и высказанным здесь, в Дальнегорске, - якобы все налоги уходят в Москву, Шувалов категорически не согласился. Прежде чем так говорить, надо сначала «взять калькулятор» и подсчитать, сколько край собирает денег в виде налогов, а сколько получает средств из федерального центра на развитие. И попросил у первого вице-губернатора Приморья Александра КОСТЕНКО познакомить земляков с некоторыми цифрами.
По данным краевой администрации, бюджет Приморья в 2011 году составляет 106 млрд рублей, доля федеральных средств – 47 млрд рублей. А отдает край в российскую казну лишь чуть более 10% от своих налоговых сборов, оставляя остальное себе. «В целом по всем инвестиционным, социальным программам и собираемым в Приморском крае налогам видно, что регион не донор. Поэтому то, что вы услышали – это миф», - резюмировал Шувалов и пообещал, что свое место у Приморья будет и в «Стратегии 2020». По его словам, как раз для ее подготовки он и прибыл в Приморский край. Порядком в лесной отрасли займусь лично
И еще раз первый вице-премьер снискал аплодисменты дальнегорцев, когда пообещал провести проверки в «лесном секторе». Предприниматели пожаловались ему на невозможность открыть здесь малое предприятие по переработке леса.
Дальнегорск – моногород, а предприниматели заинтересованы в том, чтобы развивать здесь альтернативное производство. «Мы готовы вложить 300 миллионов рублей для того, чтобы построить комбинат по переработке леса. Хотим выпускать биотопливо, которое поможет снизить стоимость услуг ЖКХ, но проект застрял в чиновничьих коридорах, - рассказал Игорю Шувалову один из жителей. - В краевой администрации объясняют это тем, что якобы не существует критериев для его оценки, и нет подходящих лесных ресурсов. Но это ведь не так. Почему одним людям позволяется иметь лесные деляны, а другим вход в лес закрыт?».
«Вокруг Дальнегорска много леса, а малого бизнеса, связанного с ним, в городе нет… Это какие-то темные дела тут, - согласился Игорь Шувалов и подчеркнул, что этими вопросами он намерен заняться лично. - Я дам официальные поручения проработать эти вопросы Прокуратуре РФ, Минэкономразвития, Министерству промышленности, Федеральной антимонопольной службе. Мы выясним вместе с губернатором, что у вас в районе происходит с переработкой леса, почему нет новых малых предприятий по переработке леса». И Кавалерово дали газ
Большая часть встречи с жителями Кавалерово прошла в форме вопросов с мест, на которые отвечали и Игорь Шувалов, и Александр Костенко, и вице-губернатор Любовь ДРОЗДОВА, и глава района Сергей ЗАЙЦЕВ. Судя по остроте вопросов и обилию в них «местечковых» проблем, Игорь Шувалов заметил, что «у вас сложные взаимоотношения с местной властью», имея в виду не только районную, но и краевую власть. Например, бывшие горняки-регрессники по каким-то причинам лишены своих льгот, а инвалиды не получают льготные лекарства, на что вице-губернатор Любовь Дроздова тут же пообещала, что вопрос будет решен в ближайшее время: из федерального центра уже выделены деньги. Представитель Тернея поднял вопрос долгостроя – спортивно-культурного комплекса… Шувалов обещал разобраться.
И уж точно без него жители более ста квартир в Кавалерово остались бы без газа на зиму. 26 сентября предприятие отказалось поставлять жидкое топливо ввиду износа газовой системы. Срок ее эксплуатации закончился. На ревизию системы необходимо было минимум по 100 тысяч рублей с каждой квартиры. У жильцов денег нет, муниципальные и краевые власти помочь отказались: квартиры приватизированы, дома под правлением ТСЖ. Назвав такие действия «бездумными и безобразными в отношении людей», Игорь Шувалов поручил первому вице-губернатору вместе с муниципальными властями в недельный срок решить проблему и газ вернуть в квартиры.
Да, северянам повезло. Пусть депутата в ранге первого вице-премьера у них не будет, зато с кандидата они уже поимели. И почти поверили словам Шувалова: «Не говорите, что вы удалены от мира. Приморье и Дальний Восток – это не окраина, а начало большой страны».