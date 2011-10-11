Шувалов нарушил планы приморских чиновников

«Наш мэр бегает от людей, к нему невозможно попасть на официальный прием», - обратилась к Шувалову на встрече с просьбой помочь им отправить мэра Геннадия КРУТИКОВА в отставку пожилая жительница, чем снискала дружные аплодисменты в зале. Зампред посоветовал жителям города проявить сознательность и политическую зрелось - провести голосование по этому вопросу или опрос общественного мнения. Его результаты и подскажут выход из ситуации. «Я познакомился с вашим мэром, мы с ним обсудили много проблем, он показал себя компетентным человеком. Я не знаю, как он работает в качестве мэра, - сказал Шувалов, - но вы и сами можете отозвать выбранного вами же чиновника. В этой ситуации губернатор может помочь вам, использовав свои полномочия».