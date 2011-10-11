Сиднейский показ Колымы

Александр АЛЕКСАНДРОВ, председатель Магаданской областной Думы, подтвердил, что в пояснительной записке к законопроекту о вольном приносе магаданские депутаты приводили в пример именно Австралию. «У них существует механизм, по которому турист, уплатив 5 долларов, получает лоточек и может сам попробовать мыть золото. А то, что он намыл, ему тут же конвертируется в денежных знаках, и это привлекает туристов со всего мира. У нас на Колыме это тоже можно сделать. Именно австралийский опыт вольного приноса, в случае успешного прохождения закона, с которым мы мучаемся не один год, можно будет использовать на Колыме», – отмечает Александр Александров.