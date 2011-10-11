Сколько аварийных домов на карте Владивостока?

Напомним, около двух месяцев назад в жилом доме в центре города обрушилась стена. Несмотря на то, что ЧП произошло в середине дня, лишь по чистой случайности никто не пострадал, разрушения получили 5 помещений, из которых три жилых. По данным прокуратуры, причиной обрушения стало неудовлетворительное состояние дома (физический износ стены и фундамента), которое усугубилось сильными дождями. Впоследствии суд по иску прокуратуры обязал администрацию города провести ремонтные работы в здании. До 23 ноября мэрия Владивостока должна провести капитальный ремонт кровли, фасада, и систем жилищно-коммунального хозяйства данного здания. Но ремонт лишь одного здания проблемы не решит. Официально, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, во Владивостоке по последней информации 43 аварийных жилых дома, в 29 из которых до сих пор живут люди. Согласно реестра аварийных зданий, по некоторым из них не определен ни срок расселения, ни срок сноса объектов. Вся информация об аварийных домах на сегодня стала доступна в сети интернет, и жители сами могут отслеживать судьбу своего дома www.reformagkh.ru.