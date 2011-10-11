Сколько нужно копить приморцу, чтобы купить жилье

В то же время средняя зарплата по городу на то и средняя, что складывается из заработной платы сотрудника банка и уборщицы, но от этого зарплата уборщицы фактически не увеличивается. Хотя в итоге номинально средняя зарплата получается довольно высокой. И далеко не каждый житель края имеет заработную плату, утвержденную как средняя по городу или району. То есть можно сказать, что срок накопления для покупки собственного жилья будет во многом зависеть и от сферы деятельности, в которой трудится человек.