«Соллерс» выпустил во Владивостоке 18 тысяч автомобилей

«Соллерс» - первый на Дальнем Востоке автомобильный завод. В 2009 году здесь выпущен первый внедорожник. В 2010 году завод вышел на плановое производство автомобилей марки Ssang Yong: Kyron, Rexton, Actyon, Actyon Sports. А уже в январе 2011 года начал серийную сборку новой модели городского кроссовера New Actyon.