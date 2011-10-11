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«Соллерс» выпустил во Владивостоке 18 тысяч автомобилей

11 октября 2011, 20:30
Объем производства на автомобильном заводе &laquo;Соллерс&raquo; во Владивостоке с начала года составил 18132 машины.

Объем производства на автомобильном заводе «Соллерс» во Владивостоке с начала года составил 18132 машины. Большая часть приходится на новую марку New Action - 7931 автомобиль. В планах компании - до конца года произвести 25 тысяч единиц автомобилей разных марок.

«Соллерс» - первый на Дальнем Востоке автомобильный завод. В 2009 году здесь выпущен первый внедорожник. В 2010 году завод вышел на плановое производство автомобилей марки Ssang Yong: Kyron, Rexton, Actyon, Actyon Sports. А уже в январе 2011 года начал серийную сборку новой модели городского кроссовера New Actyon.

Таким образом, Приморский край интегрировался в сферу российского автомобилестроения, которая имеет все предпосылки для дальнейшего развития.

#Новости#Владивосток#Общество
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