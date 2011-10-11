Спирт для наружного употребления

Начальный период зимы всегда был кошмаром для автомобилистов, и не только по причине большого количества аварий из-за внезапного гололеда. Первые снегопады – это всегда жуткая грязь на дорогах, и как следствие – необходимость частых визитов на мойку. Ну а после мойки нередко случаются досадные инциденты с замерзанием дверных автомобильных замков.
Для решения этой проблемы созданы размораживатели замков, которые быстро растворяют лед, вытесняют влагу и предотвращают повторное замерзание. Препараты содержат специально разработанные морозоустойчивые смазывающие добавки и антикоррозионные присадки.
Размораживатели замков в основном представлены на рынке с удобным наконечником для быстрого использования средства, а также в виде брелоков. Все флакончики жидких размораживателей замков снабжены специальными тонкими носиками, которые позволяют без проблем влить их содержимое в скважину замка. Размораживатели в аэрозольной упаковке приготовлены на основе высших спиртов — изопропанола, этиленгликоля или уайт-спирита. Иногда они содержат еще и различные масла, которые хотя и несколько увеличивают время разрушения льда спиртами, но явно пойдут на пользу механизму дверного замка.