Справедливороссы легли грудью на амбразуру

- Я иду на выборы по Дальнегорску исключительно потому, что мужики сдрейфили! Знаю, что к справороссам обращались несколько местных предпринимателей, хотели пойти от партии по одномандатному округу. Но все, в итоге, отказались. По мне, так просто струсили ребята! Последнего нашего потенциального кандидата на полдороге из Дальнегорска развернули. Говорят, вице-губернатор ШЕМЕЛЕВ лично беседу вел. Видно, он сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. Я же, в силу многолетней работы политическим обозревателем, вице-губернаторов не боюсь. Уточню: я не член партии, но идеи «эсеров» мне близки. К тому же, я давно знаю регионального лидера Константина Межонова, еще когда он начальником крайоно при Наздратенко работал. Я тогда работала собкором «Учительской газеты», и у меня вышел текст с шапкой на первой полосе: «Господин Наздратенко, учителя Приморья голодают. А вы?». Интеллигентный человек Межонов меня после этого чуть не прибил! С тех пор и подружились. А если серьезно, я просто в ужасе от того, кого мы избираем в депутаты! Предприниматели плюс чиновники. И почему–то никто не думает о том, что эти категории тотально зависимы от власти. А еще меня возмущает, что практически все депутаты – мужики. Женщин во власть пускают из особой милости, мол, по разнарядке положено, куда ж деваться! А я мечтаю, когда же у нас, наконец, губернатором станет женщина. Думаю иногда: из меня бы вполне симпатичный губернатор получился!