Справедливороссы легли грудью на амбразуру

Приморские справороссы 8 октября провели партконференцию, на которой избрали кандидатов в депутаты Законодательного Cобрания Приморского края (ЗС ПК). В кулуарах ходили упорные слухи о том, будто власть твердо намерена снять «Справедливую Россию» с выборов.
- Но мы уже решили, что в таком случае все равно не прекратим избирательную кампанию, а продолжим ее в пользу оппозиционной партии. Так что наши властные недруги только проиграют, - прокомментировал «ЗР» источник в Приморском региональном отделении «Справедливой России».
Справедливороссы уже наладили сотрудничество с коммунистами. Лидер приморских «эсеров» Константин МЕЖОНОВ встретился с руководителем владивостокских коммунистов Владимиром БЕСПАЛОВЫМ, и они договорились о совместной организации наблюдателей на выборах, чтобы обеспечить честный подсчет голосов. Возглавила список кандидатов в депутаты ЗС ПК депутат Госдумы РФ Светлана ГОРЯЧЕВА. Вторым пошел руководитель регионального отделения Константин Межонов. А далее в списке - генеральный директор компании «Подряд» Алексей КОЗИЦКИЙ, помощником Светланы Горячевой - Сергей КОНДРАШОВ и хозяйка нескольких косметических салонов Татьяна ХРУЩЕВА, жена руководителя департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края Игоря ХРУЩЕВА.
Кроме того, можно отметить, что по Ленинскому району Владивостока баллотируется Виктор РЯБКО – отец Юрия РЯБКО, возглавившего Приморское региональное отделение «Правого дела» при Михаиле ПРОХОРОВЕ и вместе с ним его покинувшего. По имеющейся у «ЗР» информации, Виктор Рябко работал у экс-губернатора Евгения НАЗДРАТЕНКО и продолжает поддерживать с ним тесные отношения. Поэтому приморские «эсеры» рассчитывают на поддержку экс-губернатора. И это еще больше усилило напряжение в отношениях с действующей региональной властью, которая оказывает давление на возможных союзников справороссов.
Так, претендент по Дальнегорску, отправившийся во Владивосток на собеседование, буквально в дороге повернул назад после звонка из администрации края. Пришлось срочно искать замену. Они нашли ее в лице известной приморской журналистки Лады ГЛЫБИНОЙ.
- Я иду на выборы по Дальнегорску исключительно потому, что мужики сдрейфили! Знаю, что к справороссам обращались несколько местных предпринимателей, хотели пойти от партии по одномандатному округу. Но все, в итоге, отказались. По мне, так просто струсили ребята! Последнего нашего потенциального кандидата на полдороге из Дальнегорска развернули. Говорят, вице-губернатор ШЕМЕЛЕВ лично беседу вел. Видно, он сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. Я же, в силу многолетней работы политическим обозревателем, вице-губернаторов не боюсь. Уточню: я не член партии, но идеи «эсеров» мне близки. К тому же, я давно знаю регионального лидера Константина Межонова, еще когда он начальником крайоно при Наздратенко работал. Я тогда работала собкором «Учительской газеты», и у меня вышел текст с шапкой на первой полосе: «Господин Наздратенко, учителя Приморья голодают. А вы?». Интеллигентный человек Межонов меня после этого чуть не прибил! С тех пор и подружились. А если серьезно, я просто в ужасе от того, кого мы избираем в депутаты! Предприниматели плюс чиновники. И почему–то никто не думает о том, что эти категории тотально зависимы от власти. А еще меня возмущает, что практически все депутаты – мужики. Женщин во власть пускают из особой милости, мол, по разнарядке положено, куда ж деваться! А я мечтаю, когда же у нас, наконец, губернатором станет женщина. Думаю иногда: из меня бы вполне симпатичный губернатор получился!