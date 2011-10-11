Тихоокеанский конгресс: обратный отсчет до саммита

Должен заметить, что встреча лидеров в сентябре 2012 года во Владивостоке станет кульминацией нашего председательства. Но в течение года будет проведено более 90 мероприятий – на уровне рабочих групп, старших должностных лиц АТЭС, порядка 8-9 отраслевых министерских встреч в различных частях страны. Все эти мероприятия на разных уровнях и есть та рабочая кухня, где все «заваривается», где вводятся новые элементы, прорывные предложения на будущее, – сказал Валерий Сорокин. – Саммит АТЭС – это не одно мероприятие, а процесс. Важно понимать, что АТЭС – не международная организация, а, образно говоря, клуб, межправительственный диалоговый форум. И такой диалог ведется фактически непрерывно. В этом общении конкретизируются позиции, детализируются предложения партнеров с тем, чтобы во Владивостоке в сентябре предстоящего года прийти к содержательному итоговому документу – декларации лидеров стран – участниц саммита.